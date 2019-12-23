В МВД объяснили новый порядок госрегистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Так, дилеры получили право ставить машины на учёт в ГИБДД непосредственно в автосалоне прямо в день покупки. При этом код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации автовладельца.

Также закон предполагает нанесение на автомобили дополнительной маркировки. Как объяснили в МВД, такая мера поможет "однозначно идентифицировать" машины с изменённой историей, а покупателей избавит от повторных проверок.

Кроме того, в документе отмечается, что, если собственнику автомобиля ещё не исполнилось 16 лет, машину будут оформлять на одного из его законных представителей. После того как автовладелец достигнет указанного возраста, он сможет перерегистрировать транспортное средство на своё имя.

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