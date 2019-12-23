Посольство США в Ираке приостановило работу из-за беспорядков

Посольство США в Ираке приостановило работу и отменило мероприятия из-за акций протеста, прошедших 31 декабря у стен дипмиссии. Об этом сообщается на сайте посольства.

— Из-за нападений на комплекс посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Все назначенные встречи отменяются, — говорится в сообщении.

Также американские дипломаты рекомендовали своим гражданам не приближаться к территории посольства. Для решения визовых и других вопросов граждане могут обратиться в Генеральное консульство США в Эрбиле.

Напомним, 31 декабря сотни демонстрантов после похорон жертв ударов США по иракскому ополчению предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. Местные СМИ заявили, что посол отбыл в неизвестном направлении. Трамп обвинил Иран в этом нападении. Пентагон направил в Ирак для защиты сотрудников дипмиссии морских пехотинцев. Американские военные применили слезоточивый газ против протестующих.