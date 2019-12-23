В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры — видео

Киевские националисты устроили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры, традиционный ежегодный марш организовала партия "Свобода".

По сообщениям городской полиции, в мероприятии приняли участие более 1000 человек, 250 правоохранителей обеспечивали безопасность. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Марш начался в центре Киева в 19 часов (по московскому времени), люди принесли с собой факелы, барабаны, флаги Украины, политическую символику и портреты Бандеры.

Напомним, в мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Пётр Порошенко дал членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статус "борцов за независимость" и право на социальные гарантии. К юбилею освобождения от нацизма в Незалежной выпустили монету с изображением бандеровца.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.