Два человека погибли в ДТП на Урале

Два человека погибли в ДТП в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

Отмечается, что водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по кривому участку трассы, не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота". В результате столкновения водитель и пассажир "вольво" скончались на месте.