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#свердловскаяобласть#дтп

Два человека погибли в ДТП на Урале

01 января, 20:46
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Фото © УГИБДД РФ по Свердловской области

Два человека погибли в ДТП в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД России.

Фото © УГИБДД РФ по Свердловской области

Отмечается, что водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по кривому участку трассы, не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Тойота". В результате столкновения водитель и пассажир "вольво" скончались на месте.

Никита Никонов

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