В Страсбурге неизвестные подожгли более 200 машин в новогоднюю ночь

#NouvelAn2020 La ville de #Strasbourg en feu. La racaille, qui ne respecte rien ni personne, a foutu le feu à des dizaines de voitures, lance des mortiers et caillasse les pompiers, les empêchant de faire leur travail. Anarchie la plus totale pic.twitter.com/idhf8IS5PV — Napoléon (@tprincedelamour) 1 января 2020 г.

Более 200 машин были сожжены в новогоднюю ночь в Страсбурге, сообщило издание DNA.

Полиция задержала около 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на северо-востоке Франции. Как сообщил заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман, это первый случай настолько массовых беспорядков в городе.

— Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты, — отметил он.

Пользователи соцсетей выкладывают видео и фотографии, на которых видно, что неизвестные поджигают автомобили, они горят прямо посреди улицы. Официальных данных о количестве уничтоженных авто пока нет, как и о причинах инцидента, однако в "Твиттере" отмечают, что по всему региону их сгорело около пяти тысяч, только в Страсбурге 250.

В ходе подавления беспорядков пострадали полицейские и как минимум один мирный житель — он получил ранения при взрыве горящей машины. Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мюциг, Оберне, Барр и Селеста.

В Париже уже больше 20 дней продолжаются протесты "жёлтых жилетов", которые начались после решения властей повысить пенсионный возраст. В акциях протеста принимают участие работники транспортной отрасли, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители других профессий. 28 декабря очередная мирная демонстрация переросла в уличные беспорядки.