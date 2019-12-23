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#франция#массовыебеспорядки

В Страсбурге неизвестные подожгли более 200 машин в новогоднюю ночь

Полицейские, направленные на подавление беспорядков, получили ранения. При взрыве горящего авто также был ранен мирный житель.

01 января, 21:03

Более 200 машин были сожжены в новогоднюю ночь в Страсбурге, сообщило издание DNA.

Полиция задержала около 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на северо-востоке Франции. Как сообщил заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман, это первый случай настолько массовых беспорядков в городе.

— Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты, отметил он.

Пользователи соцсетей выкладывают видео и фотографии, на которых видно, что неизвестные поджигают автомобили, они горят прямо посреди улицы. Официальных данных о количестве уничтоженных авто пока нет, как и о причинах инцидента, однако в "Твиттере" отмечают, что по всему региону их сгорело около пяти тысяч, только в Страсбурге 250.

В ходе подавления беспорядков пострадали полицейские и как минимум один мирный житель — он получил ранения при взрыве горящей машины. Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мюциг, Оберне, Барр и Селеста.

В Париже уже больше 20 дней продолжаются протесты "жёлтых жилетов", которые начались после решения властей повысить пенсионный возраст. В акциях протеста принимают участие работники транспортной отрасли, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители других профессий. 28 декабря очередная мирная демонстрация переросла в уличные беспорядки.

Дарья Хомякова

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