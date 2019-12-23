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#нидерланды#голландия

Название "Голландия" официально перестало существовать

Правительство страны полагает, что благодаря изменениям удастся избавиться от негативного имиджа, связанного с наркотиками и проституцией.

01 января, 21:15

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия" для Нидерландов. Как ранее сообщали власти страны, это делается для того, чтобы улучшить её имидж.

Отныне местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать только название "Нидерланды". Правительство считает, что эта мера позволит избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. На данные реформы было выделено около 200 тысяч евро.

Есть и более практическая цель изменений. Правительство полагает, если поменять название, туристы будут меньше посещать историческую область Голландия и больше приезжать в другие части Нидерландов.

Никита Никонов

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