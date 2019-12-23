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#папаримский#ватикан

Религиовед объяснил реакцию папы римского, ударившего паломницу

Понтифик позиционируется как милосердный лидер и либерал Церкви, однако возможна дискуссия о том, действительно ли таков его характер.

01 января, 21:34
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Фото © Twitter/ Catholic Sat‏

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин назвал очень человеческой реакцию папы римского в инциденте с паломницей в Ватикане, сообщает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что этот эпизод — самый обычный, вопросов больше к охране понтифика, однако инцидент может навредить его образу милосердного лидера и либерала Церкви.

— Он, как и любой духовный лидер, должен быть абсолютно милосердным, открытым, честным. Помимо того, Франциск стал воплощением либерализма с точки зрения консерваторов внутри Церкви: папа милосерден к геям, разведённым, он поддерживает экологическую тематику, — отметил Лункин.

При этом после случая с паломницей может возникнуть дискуссия, насколько духовный лидер католической церкви соответствует своему медийному образу.

Напомним, 31 декабря папа Франциск шёл по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Он протянул ладонь, чтобы прикоснуться к ребёнку, и уже было отвернулся, как вдруг дама из толпы резко дёрнула его за руку. Ему пришлось оттолкнуть её и несколько раз шлёпнуть по рукам, чтобы освободиться. Понтифик извинился за "ужасный пример" и сказал, что иногда все теряют терпение.

Дарья Хомякова

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