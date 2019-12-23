Религиовед объяснил реакцию папы римского, ударившего паломницу

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин назвал очень человеческой реакцию папы римского в инциденте с паломницей в Ватикане, сообщает РИА "Новости".

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz — Catholic Sat (@CatholicSat) 31 декабря 2019 г.

Он подчеркнул, что этот эпизод — самый обычный, вопросов больше к охране понтифика, однако инцидент может навредить его образу милосердного лидера и либерала Церкви.

— Он, как и любой духовный лидер, должен быть абсолютно милосердным, открытым, честным. Помимо того, Франциск стал воплощением либерализма с точки зрения консерваторов внутри Церкви: папа милосерден к геям, разведённым, он поддерживает экологическую тематику, — отметил Лункин.

При этом после случая с паломницей может возникнуть дискуссия, насколько духовный лидер католической церкви соответствует своему медийному образу.

Напомним, 31 декабря папа Франциск шёл по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене. Он протянул ладонь, чтобы прикоснуться к ребёнку, и уже было отвернулся, как вдруг дама из толпы резко дёрнула его за руку. Ему пришлось оттолкнуть её и несколько раз шлёпнуть по рукам, чтобы освободиться. Понтифик извинился за "ужасный пример" и сказал, что иногда все теряют терпение.