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#жоземоуринью#тоттенхэм

Моуринью подсмотрел в блокнот тренера соперников и получил жёлтую карточку

01 января, 21:45
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Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подсмотрел в блокнот члена тренерского штаба "Саутгемптона". Впрочем, это не помогло лондонцам свести матч хотя бы к ничьей — "шпоры" проиграли со счётом 0:1.

Я поступил некрасиво и точно заслужил жёлтую карточку, но я повёл себя грубо по отношению к идиоту, — прокомментировал свой поступок португалец.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. Под его руководством команда выиграла пять матчей, проиграла три и один свела вничью. На данный момент лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее Лайф сообщал, что британская бабушка набила 38 татуировок в честь португальского тренера.

Никита Никонов

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