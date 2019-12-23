Не менее 10 человек погибли при стрельбе в клубах и барах США в новогоднюю ночь

В США не менее десяти человек погибли в новогоднюю ночь в инцидентах, связанных со стрельбой. Об этом сообщает USA Today .

По данным издания, основные происшествия пришлись на бары и ночные клубы. Так, два человека погибли в ночном клубе в Орландо, штат Флорида. По два человека не пережили новогоднюю ночь в Техасе и Филадельфии. О четырёх жертвах сообщили из Сент-Луиса. Также известно о семи пострадавших в результате стрельбы в баре в штате Вирджиния.