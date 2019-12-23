МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций

МЧС России подготовило изменения в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Согласно предложению, эвакуация граждан из зон ЧС станет обязательной. Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— ...Предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия, — говорится в тексте документа.

На данный момент по закону принудительная эвакуация действует лишь при режиме чрезвычайного положения или контртеррористической операции.

Кроме того, в МЧС подготовили законопроект о введении штрафов за несвоевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуациях. Для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч.