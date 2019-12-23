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#крем#экология

Республика Палау стала первой страной, которая запретила использование солнцезащитного крема

Это было сделано для защиты природы, поскольку он содержит вещества, небезопасные для подводных обитателей.

01 января, 23:42
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Фото © Pixabay

Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает Би-би-си.

С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.

— Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни, сказал президент Палау Томас Ременгесау.

Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.

Дарья Хомякова

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