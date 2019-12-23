Украинский телеведущий назвал Зеленского убожеством и отрыжкой советской эпохи

Украинский телеведущий Остап Дроздов резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его новогодней речи.

— Он — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твоё государство и количество беспринципных убожеств он представляет, — написал Дроздов на странице в "Фейсбуке".

В длинной "речи" скандальный телеведущий продолжает называть государственного лидера разными неприятными эпитетами, расходясь всё больше. Он заявил, что президент — человек без вектора и идентичности, которому всё равно, что будет с его страной, и который, по мнению автора инсинуаций, назвал себя "врагом украинства".

Примечательно, что комментарии к публикации у Дроздова на странице закрыты, положительные отзывы и слова поддержки на его высказывания написаны подписчиками и единомышленниками.

Ранее телеведущий уже отмечался скандальными заявлениями. Так, он назвал жителей Донбасса животными.