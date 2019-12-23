Эксперт назвал шесть способов, как быстрее прогреть машину зимой

Эксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин назвал шесть способов, как быстрее прогреть двигатель и салон автомобиля в холодное время года.

Во-первых, нужно учитывать температуру окружающего воздуха и скорость ветра. На эти факторы, конечно, повлиять невозможно, но, отмечает специалист, если во дворе есть линия теплотрассы, можно поставить машину над ней и сэкономить несколько минут. Во-вторых, чем выше обороты двигателя, тем быстрее нагрев. Водителю современного автомобиля достаточно слегка нажать на педаль акселератора и предоставить мотору возможность поработать на 2000–2500 об./мин.

В третьих, считает Алексей Ревин, не стоит пренебрегать дополнительными системами подогрева, которые автономно работают на топливе из бака. Их единственный недостаток заключается в том, что они могут быстро посадить аккумулятор, хотя и имеют систему защиты от этого. Четвёртая идея эксперта — не давать двигателю остыть. В течение ночи его можно несколько раз включать с помощью системы автозапуска, и тогда утром во дворе будет ждать вполне тёплая машина.

Ещё одним важным параметром специалист считает нагрузку на мотор: чем она выше, тем быстрее прогрев — однако здесь главное не переусердствовать. Поэтому рекомендуется непродолжительно поработать на холостом ходу и ещё немного — при минимальных нагрузках. Шестой пункт, по словам автолюбителя, — это правильное использование отопителя автомобиля. Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины. Специалист добавил, что в этом случае следует использовать первую скорость "печки".

Ранее эксперт объяснил, как прогреть автомобиль в зимний период, не нарушив ПДД и не навредив окружающей среде.