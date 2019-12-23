Восьмилетний мальчик пропал в Чите в первый день года

В Чите 1 января пропал восьмилетний ребёнок. Об этом сообщается в группе поискового отряда имени Кости Долгова в соцсети "ВКонтакте".

— 1 января 2020 года в 16:00 по местному времени Баскаков Илья Владимирович (дата рождения — 23.03.2011) ушёл из дома по адресу переулок Рыбачий, 4 (Забайкальский край, город Чита) и пропал без вести, — говорится в сообщении.

Рост мальчика 135–140 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые.

Был одет в чёрную куртку, синие штаны, войлочные сапоги и чёрную шапку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ильи, волонтёры просят позвонить по телефонам: 112, 102 — полиция, 8 (302-2) 23-48-48 — дежурная часть, 8-924-505-60-30 — волонтёры.