Более 1100 браков заключат в Москве в "красивые" февральские даты

В загсы Москвы подали более 1100 заявлений на регистрацию брака в "красивые" даты — 2, 20 и 22 февраля. Об этом заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала РИА "Новости".
— Из-за большого количества обращений граждан мы открыли дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и сделали торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля, — отметила заммэра.
Она добавила, что на 20 февраля подали уже более 700 заявлений. По словам Раковой, 2 февраля для молодожёнов будут работать дворцы бракосочетаний № 1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС. Первая пара в этот день зарегистрирует свои отношения в Грибоедовском загсе уже в 00:30. Это стало возможным благодаря переходу на круглосуточный режим работы в выходные дни.
Одними из самых необычных мест для регистрации браков 22 февраля станут особняк "Роял", башня "Москвы-Сити" Mercury Space и столичный планетарий.
Ранее сообщалось, что в "день четырёх двоек" в Москве заключат более 90 браков.