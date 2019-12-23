Более 1100 браков заключат в Москве в "красивые" февральские даты

В загсы Москвы подали более 1100 заявлений на регистрацию брака в "красивые" даты — 2, 20 и 22 февраля. Об этом заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала РИА "Новости" .

Она добавила, что на 20 февраля подали уже более 700 заявлений. По словам Раковой, 2 февраля для молодожёнов будут работать дворцы бракосочетаний № 1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС. Первая пара в этот день зарегистрирует свои отношения в Грибоедовском загсе уже в 00:30. Это стало возможным благодаря переходу на круглосуточный режим работы в выходные дни.