Депутат из Ленобласти предложил продлить время продажи шампанского на Новый год

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, в котором предложил увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.

— Многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить "алкогольный шопинг", — цитирует Петрова РИА "Новости".

По словам депутата, есть даже те, кто специально берёт на работе отгул, чтобы закупиться алкоголем. Другие же просят об этом соседей или ищут иные методы. Петров считает, что действующий запрет "создаёт ненужные сложности во время предновогодней сутолоки".

— По моему мнению, разовое послабление закона о продаже алкоголя не нанесёт здоровью нации никакого вреда, — говорит Петров.

Ранее стало известно, где в России пьют больше всего шампанского.