"Ужас какой-то творится". В Хабаровском крае затопило посёлок — видео

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В Хабаровском крае три посёлка в Охотском районе подтопило нагонной волной, в посёлке Морском в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, в которых проживает около 30 человек, и 27 придомовых территорий. Всего в посёлке живёт 130 человек. Также вода пришла в Охотск и Иню.

Жительница Морского Юлия Романенко рассказала Лайфу о ситуации в затопленных посёлках. Она отметила, что в три часа ночи приезжала машина от МЧС, сотрудники посмотрели на обстановку и уехали. Также на месте происшествия побывали представители администрации.

— У моего дяди снесло полбарака, стены нет, окна повыбивало, всё в воде, гаражи в воде. Произошло это вчера, сейчас вода немного спала, но полностью не ушла. В 2014 году нас так же накрыло, всё своими силами восстанавливали. В этом году пообещали компенсировать, надеемся на это. Сейчас сумму ущерба даже приблизительно сложно назвать, — сказала она.

Юлия добавила, что школы и больница также затоплены, а люди едут лечиться в соседний посёлок.

Девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграме" пост с призывами о помощи.

Отмечается, что в настоящее время вода пошла на спад и держится только в низинных участках Морского. Затопленными остаются 15 домов.