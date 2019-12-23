Эксперт ВОЗ опроверг эффективность рассола в деле восстановления печени

Эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек рассказал, что рассол, квашеная капуста и сыр не смогут быстро восстановить печень после новогодних застолий, его слова передаёт РИА "Новости".

Ранее китайские учёные по итогам проведённого исследования заявили, что эти продукты не только благоприятно влияют на микрофлору кишечника, но и могут восстанавливать печень после чрезмерного употребления алкоголя, однако ВОЗ эту информацию не подтверждает.

Эксперт уверен, что маринованные овощи и сыры не являются лекарством, ими невозможно компенсировать все излишества, которые человек позволяет себе в праздники. Поэтому специалисты посоветовали быть умеренными в жирной пище и алкоголе в новогодние каникулы, не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и проявлять физическую активность.

Ранее врач назвал продукты, которые приводят к раку прямой кишки и циррозу печени.