Роспотребнадзор дал советы туристам, как не заболеть во время поездок за рубеж

Роспотребнадзор составил памятку для россиян, как не заболеть паразитарными и инфекционными заболеваниями, отправляясь в турпоездку за границу. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Прежде всего необходимо проверить, нужна ли дополнительная вакцинация при выезде в ту или иную страну, и, если она требуется, эксперты советуют не пренебрегать этим. При себе стоит иметь аптечку с необходимыми лекарствами, а также репелленты и средства от кровососущих насекомых, поскольку значительное число болезней передаётся в экзотических странах через их укусы.

Фото © Роспотребнадзор

Прибыв на место, необходимо придерживаться ряда правил. Ни в коем случае нельзя пить из открытых водоёмов, лучше вообще употреблять воду только из запечатанных бутылок, купленных в магазине, ею же промывать фрукты и овощи. Не рекомендуется питаться в незнакомых местных ресторанах или покупать еду с рук и в фастфуде.

Фото © Роспотребнадзор

Нельзя также есть продукты, не прошедшие термическую обработку или хранившиеся на жаре. В комнате стоит разместить антимоскитные сетки и другие защитные средства, носить одежду с длинным рукавом и пользоваться репеллентами.

Фото © Роспотребнадзор

Если же по приезде из турпоездки случилось заболеть, важно честно рассказать врачу, какую именно страну посещали, что ели-пили, об укусах насекомых, а также о татуировках, пирсингах и случаях незащищённого секса.