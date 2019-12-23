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#магадан#пропавшиебезвести

В Магадане разыскивают мужчину, пропавшего на сопке при странных обстоятельствах

Молодой человек ушёл за потерявшим на сопке телефон приятелем, который вскоре вернулся один и уехал.

вчера в 02:24
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Фото © ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России"

В Магадане спасатели ищут мужчину, который 31 декабря отправился на Марчеканскую сопку и пропал. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного регионального спасательного отряда МЧС РФ.

Накануне Нового года два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения поехали на сопку, которая является традиционным местом отдыха горожан. Они вышли из такси, немного погуляли и попросили водителя отвезти их обратно домой. Сев в машину, один из молодых людей обнаружил, что потерял телефон. Он вылез из автомобиля и отправился на поиски гаджета. Спустя некоторое время за ним ушёл его приятель. Ещё через какое-то время в машину вернулся молодой человек, потерявший телефон. Он сказал водителю ехать. Прибыв по адресу, пассажир расплатился и ушёл. Водитель же, заволновавшись о судьбе второго мужчины, позвонил в полицию.

На снегоходе спасатели обследовали подножие сопки, где было много ответвлений и тропинок, опросили гуляющих там людей, которых было достаточно много. Молодого человека никто не видел, — говорится в сообщении спасателей.

Поисками пропавшего занимается полиция во взаимодействии с сотрудниками МЧС.

Никита Никонов

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