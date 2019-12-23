Кот разрушил фигуру кота из 2432 деталей лего. Хозяин грозится его убить

В Таиланде кот разрушил фигуру из 2432 деталей лего, которую его владелец собирал на заказ.

— Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью! — написал хозяин животного на своей странице в "Фейсбуке".

Молодой человек работает в магазине игрушек и целую неделю собирал фигуру героя японского аниме для заказчика, однако кот одним движением похоронил творение и разлёгся рядом. Кстати, наказания ему каким-то образом удалось избежать — на следующий день фото с животным вновь появилось в соцсети.

Ранее кот со взглядом Джона Сноу попал в "Инстаграм" и стал звездой Интернета.