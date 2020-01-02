Легкоатлет начал праздновать победу и проиграл за секунду до финиша — видео

Угандиец Джейкоб Киплимо лидировал буквально до последних метров забега на 15 километров в Сан-Паулу. Когда он уже готовился пересечь финишную ленту, вдруг откуда ни возьмись — а точнее, из-за его спины — выскочил кениец Кибивотт Канди, который стал не только победителем, но и рекордсменом — дистанцию он преодолел за 42 минуты 59 секунд,