Легкоатлет начал праздновать победу и проиграл за секунду до финиша — видео
Qué final en la San Silvestre de Sao Paulo 😁😁— Miguel del Pozo (@ricohill8) December 31, 2019
Gracias a @Gol por la retransmisión pic.twitter.com/9uxdHDroRA
Угандиец Джейкоб Киплимо лидировал буквально до последних метров забега на 15 километров в Сан-Паулу. Когда он уже готовился пересечь финишную ленту, вдруг откуда ни возьмись — а точнее, из-за его спины — выскочил кениец Кибивотт Канди, который стал не только победителем, но и рекордсменом — дистанцию он преодолел за 42 минуты 59 секунд,
Тяжело представить, что почувствовал 19-летний проигравший бегун, когда понял, что победу у него увели прямо из-под носа. Но пользователи Сети отметили, что эта история может научить его не повторять таких ошибок в будущем.
Традиционный 15-километровый дорожный забег в честь святого Сильвестра является самым старым и престижным в Бразилии и Южной Америке.