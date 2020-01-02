Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2020, 03:09

Легкоатлет начал праздновать победу и проиграл за секунду до финиша — видео

Угандиец Джейкоб Киплимо лидировал буквально до последних метров забега на 15 километров в Сан-Паулу. Когда он уже готовился пересечь финишную ленту, вдруг откуда ни возьмись — а точнее, из-за его спины — выскочил кениец Кибивотт Канди, который стал не только победителем, но и рекордсменом — дистанцию он преодолел за 42 минуты 59 секунд,

Тяжело представить, что почувствовал 19-летний проигравший бегун, когда понял, что победу у него увели прямо из-под носа. Но пользователи Сети отметили, что эта история может научить его не повторять таких ошибок в будущем.

Традиционный 15-километровый дорожный забег в честь святого Сильвестра является самым старым и престижным в Бразилии и Южной Америке.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • легкаятлетика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE