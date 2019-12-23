Москвичей ждут небольшие осадки и гололедица во второй день года

В четверг в Москве ожидается облачная погода, небольшие осадки и температура до плюс трёх градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём воздух в столице прогреется от одного до трёх градусов тепла. Местами ожидается гололедица. Ночью температура не изменится, осадков преимущественно не ожидается. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба, скорость ветра 5–10 метров в секунду, направление — запад.

В Подмосковье столбики термометров покажут от минус двух до плюс трёх градусов.

Напомним, ранее в Московском регионе был объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы.