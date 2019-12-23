В Ульяновской области разработают маршруты для китайских туристов к юбилею Ленина

В Ульяновской области разработают туристические маршруты для китайцев, посвящённые 150-летнему юбилею Владимира Ильича Ленина, который празднуется в 2020 году, об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, его слова приводит РИА "Новости".

Он поставил цель принять порядка 2000 путешественников, составляются новые варианты поездок, такие как "Великий советский путь", "Большое волжское сафари". Гостиницы активно присоединяются к программе создания комфортной среды для жителей Поднебесной China friendly.

— Соглашение о реализации в регионе этого проекта мы подписали в 2018 году, сегодня к нему подключились 10 субъектов в сфере туризма и гостеприимства, такие как гостиницы "Волга", "Венец", отель "Хилтон", музей-заповедник "Родина В.И. Ленина", Ленинский мемориал, ресторан "Феникс", "Матрёшки" и другие, — сообщил Морозов.

Глава региона отметил, что участники соглашения получат соответствующий знак качества и свидетельство соответствия потребностям гостей из Поднебесной.

Губернатор добавил, что за 2019 год Ульяновскую область посетило более 400 индивидуальных туристов из КНР.

Владимир Ильич Ленин родился в 1870 году в Ульяновске, который в те времена носил название Симбирск. Нынешнее название город получил как раз в честь вождя мирового пролетариата.