В Эстонии опять заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, заключённый страной с Советской Россией, действителен по сей день, в том числе и по вопросу границы.

Тем самым спикер дал понять, что Эстония не оставляет надежды заполучить часть Ленинградской и Псковской областей, которые отходили ей согласно Тартускому договору. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. В Кремле Тартуский договор расценивают как исторический документ без юридической силы.

— Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН, — заявил Пыллуаас.

2 февраля исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Ранее территориальные претензии Эстонии прокомментировали в Посольстве России.