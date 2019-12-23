НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#эстония#границы

В Эстонии опять заявили о территориальных претензиях к России

Прибалтийская республика хочет заполучить часть Ленинградской и Псковской областей, которые отходили ей по Тартускому мирному договору 1920 года.

вчера в 04:18
Post cover

Фото © Flickr/Ryan

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года, заключённый страной с Советской Россией, действителен по сей день, в том числе и по вопросу границы.

Тем самым спикер дал понять, что Эстония не оставляет надежды заполучить часть Ленинградской и Псковской областей, которые отходили ей согласно Тартускому договору. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. В Кремле Тартуский договор расценивают как исторический документ без юридической силы.

Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН,заявил Пыллуаас.

2 февраля исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Ранее территориальные претензии Эстонии прокомментировали в Посольстве России.

Никита Никонов

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...