В Санкт-Петербурге пожарные нашли плантацию конопли, пока тушили квартиру

В Санкт-Петербурге в горящей квартире обнаружилась плантация конопли, её нашли пожарные, пока пытались потушить возгорание, рассказал портал "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул на 11-м этаже в доме по улице Дибуновской. Спасатели эвакуировали соседей и оперативно ликвидировали пожар на площади два квадратных метра.

Любителя растениеводства в жилище не обнаружилось, теперь его поисками будет заниматься полиция.

Ранее в Рязанской области 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии осудили за выращивание конопли на своём участке.