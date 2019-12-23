Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении двух "тойот" в Якутске

В Якутске один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения двух автомобилей Toyota. Об этом сообщает УГИБДД УМВД РФ по городу.

Фото © МВД РФ

Инцидент произошёл 2 января около 06:00 по местному времени (00:00 по мск). 36-летний водитель автомобиля Toyota Mark II потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Premio. В результате полученных травм водитель Toyota Mark II скончался до прибытия скорой помощи.

Фото © МВД РФ

С различными травмами в больницу было доставлено шесть человек, включая 14-летнего подростка.