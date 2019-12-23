Доктор медицинских наук рассказал, как правильно принимать витамины

Наилучшее воздействие на человека оказывает одновременный приём сразу всех необходимых витаминов и минеральных веществ. Об этом в беседе с RT заявил эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

— Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... С витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком, — сказал Сергеев.

Что касается длительности приёма, то здесь эксперт советует пройти курс в течение одного месяца. На зиму специалист советует делать заготовки — солить и мариновать мясо, грибы, овощи, фрукты и ягоды. По словам Сергеева, импортные овощи и фрукты доставляются к потребителю с минимальным количеством витаминов.

Эксперт отметил, что для получения необходимого количества витаминов нужно потреблять рационы питания в два раза превышающие физиологические возможности.

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