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#кражи#москва

Сейф с 15 миллионами рублей вынесли из дома бизнесмена в Москве

Впрочем, вынесли совсем недалеко. По независящим от них причинам злоумышленники оставили добычу в десятке метров от дома.

вчера в 05:50

Фото © Pixabay

В дачном посёлке на северо-востоке Москвы произошла крупная кража — неизвестные похитили сейф с 15 миллионами рублей у директора коммерческой фирмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Неизвестные, отжав окно одной из комнат на втором этаже, проникли в частный дом на улице Байдукова, 1, принадлежащий коммерческому директору, где совершили кражу металлического сейфа, — говорится в сообщении.

Также злоумышленники завладели травматическим и охотничьим оружием предпринимателя. Впрочем, сейф похитители по независящим от них причинам далеко унести не смогли — его обнаружили в 10–15 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.

Никита Никонов

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