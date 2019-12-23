Сейф с 15 миллионами рублей вынесли из дома бизнесмена в Москве

В дачном посёлке на северо-востоке Москвы произошла крупная кража — неизвестные похитили сейф с 15 миллионами рублей у директора коммерческой фирмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

— Неизвестные, отжав окно одной из комнат на втором этаже, проникли в частный дом на улице Байдукова, 1, принадлежащий коммерческому директору, где совершили кражу металлического сейфа, — говорится в сообщении.

Также злоумышленники завладели травматическим и охотничьим оружием предпринимателя. Впрочем, сейф похитители по независящим от них причинам далеко унести не смогли — его обнаружили в 10–15 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.