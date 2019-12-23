Врач объяснила, почему нельзя есть новогодние салаты спустя сутки после приготовления

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Традиционные новогодние салаты — оливье, селёдку под шубой, крабовый — не стоит хранить больше суток, а по прошествии 24 часов их лучше выбросить, чем доедать. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного Депздрава Светлана Сметанина.
— Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной они (салаты. — Прим. Лайфа) являются наиболее эпидемиологически опасными с точки зрения возникновения кишечных инфекций, — цитирует медика агентство "Москва".
Эксперт добавила, что лучше заправлять салаты сразу перед подачей на стол, а готовые блюда можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от +2 до +6 градусов. При первых признаках отравления, советует врач, нужно вызвать скорую помощь. Самолечение в таких случаях недопустимо, отмечает Сметанина, ведь под маской кишечных инфекций могут скрываться различные заболевания — от панкреатита и аппендицита до менингита и энцефалита.