Врач объяснила, почему нельзя есть новогодние салаты спустя сутки после приготовления

Традиционные новогодние салаты — оливье, селёдку под шубой, крабовый — не стоит хранить больше суток, а по прошествии 24 часов их лучше выбросить, чем доедать. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного Депздрава Светлана Сметанина.

Эксперт добавила, что лучше заправлять салаты сразу перед подачей на стол, а готовые блюда можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от +2 до +6 градусов. При первых признаках отравления, советует врач, нужно вызвать скорую помощь. Самолечение в таких случаях недопустимо, отмечает Сметанина, ведь под маской кишечных инфекций могут скрываться различные заболевания — от панкреатита и аппендицита до менингита и энцефалита.