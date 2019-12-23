Взрыв газа прогремел в жилом доме в Твери

Взрыв газа произошёл в жилом многоквартирном доме на бульваре Гусева в Твери. Как сообщили в администрации города, в результате ЧП различные травмы получили два человека.

— Сейчас им (пострадавшим. — Прим. ред.) оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы № 48 и обеспечены горячим питанием, — уточнила пресс-служба мэрии.

Из-за взрыва в квартире выбиты окна, но несущие конструкции не нарушены. О случившемся уже доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Руководитель региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям, сейчас решается вопрос о возможности их возвращения в свои квартиры.