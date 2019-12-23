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#актрисы#marvel#капитанамерика

Актриса из "Капитана Америки" обвиняется в убийстве матери

Суд над 38-летней Молли Фицджеральд состоится сегодня, 2 января. Ей должны будут избрать меру пресечения.

вчера в 07:42
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Фото © Instagram/sparkleshimmerglow

Американскую актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую эпизодическую роль в фильме "Капитан Америка. Первый мститель", задержали по обвинению в убийстве матери. По версии полиции города Олейте штата Канзас, она зарезала ножом 68-летнюю женщину.

Патрисия Фицджеральд умерла от ножевого ранения 20 декабря в собственном доме, а её 38-летняя дочь была доставлена в больницу с незначительными травмами. Спустя почти две недели — 31 декабря — актрисе предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и задержали. Расследование продолжается.

На данный момент известно, что суд над 38-летней актрисой из "Первого мстителя" состоится сегодня, 2 января.

Молли Фицджеральд является режиссёром, продюсером и актрисой. В "Капитане Америке" она сыграла девушку Старка-старшего, а также работала помощником режиссёра Джо Джонсона.

Алёна Темирчиева

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