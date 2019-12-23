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#происшествия#подмосковье#дтп

Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Подмосковье

Среди раненых есть один ребёнок, информация о его состоянии на данный момент уточняется.

вчера в 08:02
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Фото © Путилково

В результате лобового столкновения двух автобусов в Московской области пострадало шесть человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на месте ДТП работают полицейские, причины случившегося выясняются.

Около 9:00 в городском округе Красногорск на Путилковском шоссе произошло встречное столкновение двух автобусов. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе один ребёнок, — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения грузовика ЗИЛ, "фольксвагена" и трамвая пострадало шесть человек, среди которых один ребёнок. Сейчас он госпитализирован. Лайф публиковал видео с моментом ДТП.

Алёна Темирчиева

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