В Омской области пьяный подросток насмерть замёрз на улице в новогоднюю ночь

В Омской области полиция обнаружила тело 17-летнего подростка, который пропал в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла в селе Заливино. В дежурную часть 1 января обратилась местная жительница, которая сообщила, что её 17-летний сын не вернулся домой после празднования Нового года. По данным следствия, Кирилл 31 декабря около 19:00 ушёл в гости к друзьям, после чего около трёх часов ночи (00:00 мск) вернулся к себе в дом, но ошибся и позвонил в чужую квартиру.

— Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей, — уточнили в управлении.

В ходе поисков сегодня, 2 января, правоохранители обнаружили тело подростка примерно в полукилометре от дома. Согласно предварительным причинам, он умер от общего переохлаждения на фоне алкогольного опьянения.