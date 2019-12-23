Тело погибшего нашли на месте пожара в жилом доме в Астрахани

Тело одного погибшего обнаружено в одном из помещений многоквартирного дома, который загорелся сегодня рано утром на улице Советской в Астрахани. Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, судьба ещё одного жильца остаётся неизвестной.

— Хочу принести искренние соболезнования родственникам погибшего. Всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь, — написал он в "Инстаграме".

По его словам, пожар, которому был присвоен третий номер сложности, удалось локализовать. Из огня было эвакуировано восемь человек, местонахождение ещё одного жильца устанавливается. Бабушкин также пообещал, что потерявшие крышу над головой будут размещены в одном из кризисных центров города.

Ранее Лайф писал, что возгорание в трёхэтажном жилом здании по Советской улице началось сегодня в 4 часа 43 минуты (03:43 мск) в Кировском районе Астрахани.