Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров не оценил обращение президента Украины к крымским татарам в новогоднем поздравлении. Он назвал жест лидера Незалежной комичным.

— Всё это комическая ситуация. Президент Украины в своём обращении вместо ответов на тот бардак, который всё ещё продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским, — сказал РИА "Новости" Умеров.

Он подчеркнул, что крымские татары являются частичкой многонациональной России, и у них всё было хорошо в 2019-м и ещё лучше будет в 2020 году. Умеров призвал киевских властей повзрослеть и "признать выбор крымчан в пользу родного дома, России". Это станет лучшим новогодним подарком от Киева, заключил он.

Как сообщалось ранее, во время своей речи Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.