Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил выдающегося хореографа Юрия Григоровича с 93-м днём рождения. Глава государства пожелал бывшему главному балетмейстеру Большого театра здоровья и успехов.

— Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета, — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин отметил, что постановки балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни России и мира.

Юрий Григорович с 1964 по 1995 год являлся главным балетмейстером Большого театра. Хореограф поставил на его сцене балеты: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". По традиции в день рождения Григоровича в Большом театре будет идти "Щелкунчик" в его постановке.