"Случилось чудо!" Россиянин оплатил операцию девочки с "маской Бэтмена"

Российский бизнесмен полностью покрыл лечение малышки из США с "маской Бэтмена" Каролины Феннер в краснодарской клинике. Об этом сообщила мама девочки Кэрол.

— Случилось чудо! Мы получили известие о том, что российский бизнесмен внёс 60 тысяч долларов на погашение счёта на операции Луне на счёт клиники. Именно столько нам не хватило для погашения стоимости процедур! У нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем! — написала женщина в "Инстаграме".

Кроме того, американка поблагодарила своего "русского Деда Мороза" за столь щедрое пожертвование и отметила, что благодаря этому жесту он "снял с их семьи десять тонн отчаяния". Кэрол добавила, что в связи со случившимся она приостанавливает благотворительный сбор денег для своей дочери.

Напомним, что краснодарские врачи успешно удалили одну восьмую часть большого новообразования на лице маленькой пациентки. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций. А в 2020 году они намерены прооперировать ещё троих детей-иностранцев с диагнозом "невус".