В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, расширяющие список документов, которые водитель может предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, со 2 января автовладельцы вправе предъявлять инспектору ГИБДД для проверки электронный полис ОСАГО вместо бумажного. Чтобы установить факт заключения договора ОСАГО, полицейские теперь смогут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

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