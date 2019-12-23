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#законы#правительстворф#осаго

В России вступили в силу поправки в ПДД

Теперь автовладельцам достаточно показать для проверки электронный полис ОСАГО вместо бумажного.

вчера в 11:16
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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, расширяющие список документов, которые водитель может предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, со 2 января автовладельцы вправе предъявлять инспектору ГИБДД для проверки электронный полис ОСАГО вместо бумажного. Чтобы установить факт заключения договора ОСАГО, полицейские теперь смогут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Ранее Лайф рассказывал, какие показатели изменятся для россиян с 1 января 2020 года.

Алёна Темирчиева

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