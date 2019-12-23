Умер создатель двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений, заслуженный деятель науки и техники России Александр Благонравов ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом рассказал председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.

— Он умер в ночь с 31 декабря на 1 января. Дата похорон пока не известна, — сообщил он ТАСС.

Александр Благонравов был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода в 1974 году. Именно под его руководством были поставлены на серийное производство БМП-2 и БМП-3. В 1996 году учёный получил почётное звание заслуженного деятеля науки и техники РФ.