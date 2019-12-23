Генпрокуратура Украины прекратила своё существование

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Генеральная прокуратура Украины прекратила своё существование, на замену ведомству пришёл Офис генерального прокурора. О масштабных изменениях сообщает пресс-служба надзорного органа.
Причиной ликвидации Генпрокуратуры называется то, что она была политизированной и поделённой на сферы влияния структурой, а её деятельность вместо установления верховенства права лишь "обостряла в обществе потребность справедливости".
Реформа Генпрокуратуры была утверждена Верховной радой 19 сентября 2019 года. Масштабные изменения в прокурорской системе Незалежной было решено провести после опросов, которые показали недоверие свыше 70% украинцев к ГПУ.