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#украина#реформы#генпрокуратура

Генпрокуратура Украины прекратила своё существование

Причинами ликвидации структуры стали её политизированность и поделённость на сферы влияния.

вчера в 12:25

Фото © Facebook/gp.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины прекратила своё существование, на замену ведомству пришёл Офис генерального прокурора. О масштабных изменениях сообщает пресс-служба надзорного органа.

Причиной ликвидации Генпрокуратуры называется то, что она была политизированной и поделённой на сферы влияния структурой, а её деятельность вместо установления верховенства права лишь "обостряла в обществе потребность справедливости".

Реформа Генпрокуратуры была утверждена Верховной радой 19 сентября 2019 года. Масштабные изменения в прокурорской системе Незалежной было решено провести после опросов, которые показали недоверие свыше 70% украинцев к ГПУ.

Алёна Темирчиева

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