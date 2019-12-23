США назначили нового временного поверенного в делах на Украине

Кристина Квин назначена на должность временного поверенного в делах Соединённых Штатов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

— Предвкушаю трудности и ответственность на посту руководителя команды Посольства США, мы продолжим тесно сотрудничать с нашими украинскими партнёрами для достижения общих целей, — заявила в первом видеообращении в качестве поверенного Кристина Квин.

Дипломат заверила, что, несмотря на частую смену руководства американской дипмиссии, политика Вашингтона по "прочной поддержке Украины" остаётся стабильной. Квин добавила, что команда Посольства США продолжит помогать Киеву строить своё "процветающее европейское будущее".

Напомним, что Квин вступила на данную должность вместо Уильяма Тейлора, который покинул свой пост в январе. В свою очередь до лета 2019 года послом США на Украине была Мари Йованович.