Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" посмотрели более миллиона раз

Свежая серия "Возвращения в Простоквашино" под названием "Корпоратив", посвящённая празднованию Нового года, за три дня набрала более 1,2 миллиона просмотров. Об этом свидетельствуют данные официального ютуб-канала киностудии "Союзмультфильм", которая занимается выпуском анимационного сериала.