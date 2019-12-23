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#союзмультфильм#простоквашино#мультсериалы

Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" посмотрели более миллиона раз

Эпизод рассказывает о том, как герои мультфильма проводили в деревне корпоратив.

вчера в 14:18

Свежая серия "Возвращения в Простоквашино" под названием "Корпоратив", посвящённая празднованию Нового года, за три дня набрала более 1,2 миллиона просмотров. Об этом свидетельствуют данные официального ютуб-канала киностудии "Союзмультфильм", которая занимается выпуском анимационного сериала.

Напомним, в 25-й серии мультфильма знакомые всем герои, среди которых дядя Фёдор, кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин, отмечают в деревне Простоквашино корпоратив с песнями и конкурсами. Режиссёром праздничного эпизода стала Софья Кравцова, сценарий написали Николай Никитин и Николай Ковальков.

Ранее Лайф писал, что "Союзмультфильм" опубликовал новую серию "Простоквашино".

Анна Сокова

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