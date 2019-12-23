Два самолёта столкнулись в аэропорту Торонто – видео

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Очевидец снял на видео момент столкновения в аэропорту Торонто Boeing 777-333ER и Airbus A321, принадлежащих авиакомпании Air Canada. Инцидент произошёл ещё 27 декабря во время буксировки "боинга".

На кадрах видно, что водитель тягача не рассчитал габариты авиалайнера, в результате чего Boeing 777 "потащил" за собой Airbus A321. В результате ЧП никто не пострадал — в самолётах пассажиров и экипажа не было. По данным местных СМИ, "боинг" удалось быстро вернуть в строй, а второму воздушному судну потребовался ремонт.