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#самолеты#канада#аэропорты

Два самолёта столкнулись в аэропорту Торонто – видео

Инцидент произошёл по вине водителя тягача, который вместе с "боингом" утащил Airbus.

вчера в 14:11

Видео © Twitter / Aviões e Músicas

Очевидец снял на видео момент столкновения в аэропорту Торонто Boeing 777-333ER и Airbus A321, принадлежащих авиакомпании Air Canada. Инцидент произошёл ещё 27 декабря во время буксировки "боинга".

На кадрах видно, что водитель тягача не рассчитал габариты авиалайнера, в результате чего Boeing 777 "потащил" за собой Airbus A321. В результате ЧП никто не пострадал — в самолётах пассажиров и экипажа не было. По данным местных СМИ, "боинг" удалось быстро вернуть в строй, а второму воздушному судну потребовался ремонт.

Алёна Темирчиева

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