В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией и Китаем учения

Вашингтон провёл попытку срыва военно-морских учений Ирана, России и Китая, которые проходили в конце декабря 2019 года. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

— Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений, — приводит его слова информационное агентство Tansim.

При этом Ханзади не уточнил, как именно американцы и их союзники хотели сорвать трёхсторонние учения. Однако, по словам контр-адмирала, отвлекающие манёвры участников "Пояса морской безопасности" не позволили американцам воплотить свои замыслы и военно-морские учения прошли по плану.

Ранее Лайф писал, что учения в Оманском заливе и Индийском океане начались 27 декабря и закончились 30-го. При этом в Тегеране предупредили другие государства о слежке за данным мероприятием. Глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри говорил, что многие страны проявляют интерес к "Поясу морской безопасности".