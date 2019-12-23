Четыре человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Кузбассе

Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки и грузовика на 47-м километре автодороги Кемерово — Промышленная. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, смертельная авария произошла около 16:30 (12:30 мск).

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— Предварительно установлено, что водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковой машины и трое его пассажиров погибли, — рассказали в управлении.

Пассажир грузового автомобиля "Газон-NEXT" получил травмы различной степени тяжести, врачи оказали ему помощь. На месте ДТП работают полицейские, причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате столкновения грузовика ЗИЛ, "фольксвагена" и трамвая пострадало шесть человек, среди которых один ребёнок. Сейчас он госпитализирован. Лайф публиковал видео с моментом ДТП.