Сильное наводнение в Индонезии унесло жизни 26 человек

Наводнение в Большой Джакарте унесло жизни минимум 26 человек и заставило тысячи людей покинуть свои дома. Об этом сообщает местная газета Jakarta Post со ссылкой на Министерство социального обеспечения страны.

Как уточняет ведомство, 10 из 26 погибших были жителями города Богор, Западная Ява. Они были смыты паводковыми водами в районах Сукаджая, Нанггунг и Джасинга, ещё одного мужчину накрыл оползень. Тем временем в восточной части Джакарты, наиболее пострадавшей от стихийного бедствия, погибло пять человек: два из-за переохлаждения, ещё два в результате утопления, один — от удара током. Остальные жертвы наводнения погибли в соседних городах.

Flood disaster management funds are used to finance formula E, and now the people of Jakarta are victims, some people die just because of formula E #ShameOnYouFormulaEJakarta pic.twitter.com/YELLhMH27K — jintoma (@kelly34307407) 2 января 2020 г.

Представитель Национального поисково-спасательного агентства (BASARNAS) Юсуф Латиф заявил, что в данный момент сотрудники агентства пытаются добраться до труднодоступных районов, чтобы эвакуировать людей. Также Юсуф отметил, что сейчас в спасательных операциях участвует 38 команд на 76 шлюпках.

Stay safe for everyone affected by the flood in the greater Jakarta region and its surroundings.. #BanjirJakarta pic.twitter.com/39R6kgZu4J — Muhammad Salman (@mhdsalman) 1 января 2020 г.

По официальным сведениям, на данный момент в общей сложности было эвакуировано более 31 000 человек. Все они были размещены в 269 временных приютах.