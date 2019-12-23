Момент крушения пассажирского самолёта в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент крушения пассажирского самолёта в Казахстане. Лайнер рейсом Алма-Ата — Нур-Султан рухнул спустя всего 37 секунд после взлёта.

На кадрах видно, как пассажирский самолёт авиакомпании Bek Air пробивает бетонное ограждение и начинает искриться. В результате катастрофы погибло 12 человек, в больницы попало около 50 человек.

Напомним, лайнер Fokker 100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, разбился утром 27 декабря 2019 года. Деятельность авиакомпании Bek Air после трагедии была приостановлена. Из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики для дальнейшей расшифровки. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших в катастрофе.