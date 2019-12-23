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#израиль#самолеты#уральскиеавиалинии

Россияне застряли в Израиле из-за проблем с самолётом "Уральских авиалиний"

Пассажиров уже на протяжении полутора часов держат в авиалайнере, не сообщая при этом точных причин происходящего.

вчера в 16:24

Видео © LIFE

Россияне не могут вылететь из Израиля из-за неисправности самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии". По словам одного из пассажиров рейса 7022 Эйлат — Москва, они сидят в воздушном судне в ожидании устранения проблем.

Полтора часа уже находимся в самолёте. Объявили, что техническая неисправность. В аэропорт не пускают... Ждём, пока что-то разрешится, — уточнил россиянин.

Ранее сообщалось, что группа российских туристов застряла в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой.

Алёна Темирчиева

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