Россияне застряли в Израиле из-за проблем с самолётом "Уральских авиалиний"

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Россияне не могут вылететь из Израиля из-за неисправности самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии". По словам одного из пассажиров рейса 7022 Эйлат — Москва, они сидят в воздушном судне в ожидании устранения проблем.