Россияне застряли в Израиле из-за проблем с самолётом "Уральских авиалиний"

Видео © LIFE
Россияне не могут вылететь из Израиля из-за неисправности самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии". По словам одного из пассажиров рейса 7022 Эйлат — Москва, они сидят в воздушном судне в ожидании устранения проблем.
— Полтора часа уже находимся в самолёте. Объявили, что техническая неисправность. В аэропорт не пускают... Ждём, пока что-то разрешится, — уточнил россиянин.
Ранее сообщалось, что группа российских туристов застряла в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой.