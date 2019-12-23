Два человека упали за борт грузового судна в Норвежском море

В Норвежском море упали за борт два члена экипажа грузового судна Stara Planina, которое направлялось из Мурманска в румынский порт Констанца. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Норвегии, пропавшие являются гражданами Болгарии.

Инцидент произошёл в 400 километрах к юго-западу от города Будё. Спасательные службы Норвегии направили на поиски моряков два вертолёта. Розыску пропавших мешает шторм с высотой волн до восьми метров. Одна из винтокрылых машин временно вернулась на базу.

— Два спасательных круга были обнаружены в зоне поиска, где два пропавших человека упали за борт с мальтийского грузового корабля, — добавили в министерстве.

Точные обстоятельства случившегося неизвестны, но, по предварительным данным, моряки работали на палубе во время шторма. Экипаж сбросил в воду спасательные жилеты, которые позже и обнаружили спасатели.